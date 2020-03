Serie A in crisi, taglio stipendi: ecco quanto risparmierebbe il Napoli

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Tra diritti tv e sponsorizzazioni, se la Serie A non dovesse riprendere a giocare, brucerebbe circa 750 milioni di euro. Il calcio per via dell’emergenza Coronavirus può entrare in crisi.

Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino e svela che in Lega c’è una bozza di intesa tra i presidenti che punta a chiedere ai ricchi tesserati una decurtazione a fine anno del loro ingaggio tra il 15 ed il 30 % a seconda di quanto viene percepito. Così facendo la Serie A risparmierebbe 260 milioni di euro: il Napoli, scrive il quotidiano, 28 milioni circa.