Santamaria, l’agente: “Può costare 15-20 milioni, Giuntoli lo conosce bene. Napoli? Parliamo di una società storica”

Calciomercato Napoli, le parole dell’agente di Santamaria

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Yvan La Mee, agente di Baptiste Santamaria, calciatore seguito dal Napoli in sede di mercato. Ecco quanto evidenziato:

“Lui è un ex trequartista, centrocampista offensivo. Ha i piedi molto educati e una qualità tecnica che gli consente di giocare come un centrocampista moderno. Lui è un tuttofare, una macchina a livello fisico, ha delle gambe incredibili per il registro che segue in campo. Perché lo chiamano il Kantè bianco? In Francia, quando un giocatore fa più di 10 km a partita e fa tanta corsa, lo paragonano a lui, ha pure una qualità tecnica forte forte. Speriamo che possa essere chiamato in Nazionale dopo aver giocato con l’Under 21. Speriamo che nella prossima stagione potremo essere in Italia o in Inghilterra. L’Angers è una società sullo stile dell’Udinese, fa buone operazioni e sa monetizzare. L’operazione di uscita può costare 15-20 milioni, un prezzo buono.

Lui con la palla è molto forte, senza palla è molto aggressivo. Le opinioni si discutono, le statistiche no. Wyscout dice che lui è il miglior centrocampista difensivo del campionato francese. Qualche notizia dal Napoli? Lo conoscono bene. Giuntoli è una persona molto competente e conosce bene il giocatore. A gennaio era impossibile programmare un’uscita, adesso vediamo in estate.

Con Demme e Lobotka non avrebbe spazio? Santamaria fa il centrale ma pure un ex trequartista, ha fatto anche la mezzala. Farlo giocare come mediano è una scelta dell’allenatore. Lui ha le gambe pure per fare la mezzala, ha la possibilità di fare un po’ tutto nel centrocampo a 3 o a 2. Il problema non è lo spazio, bisogna solo vedere cosa succede in questo calciomercato, sarà complicato per tutti. Ora Santamaria deve fare il salto di qualità, la sua ambizione è andare in Nazionale. Magari per lui è meglio che l’Europeo si giochi nel 2021, potrebbe diventare una sorpresa. Napoli salto di qualità che gli piacerebbe? Parliamo di una società mondiale, storica“.

