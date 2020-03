Non solo Higuain, altri tre calciatori della Juventus sono tornati in patria

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non solo Higuain, ma altri tre calciatori della Juventus hanno violato la quarantena. Gonzalo, autorizzato dal club, è tornato dalla madre malata con un volo privato e un certificato che lo classificava come negativo al COVID-19.

Anche Rodrigo Bentancur, però, è tornato in Sudamerica. In Europa, invece, sono tornati Khedira e Pjanic, rispettivamente in Germania e Bosnia. Alla Juventus era stata imposta la quarantena per aver trovato due casi positivi in squadra, Rugani e Matuidi. A riferirlo è l’edizione online della Gazzetta dello Sport.