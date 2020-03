50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riferito dai media serbi, ci sarebbero due calciatori denunciati per aver violato la quarantena una volta tornati in patria. Si tratta di Nikola Ninkovic, calciatore dell’Ascoli, e di Luka Jovic, del Real Madrid.

Jovic, seguito con insistenza dal Napoli per il prossimo mercato, avrebbe violato la quarantena per festeggiare in un locale il compleanno della fidanzata. I due sono stati denunciati e ne risponderanno.