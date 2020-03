43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Duro attacco del Papu Gomez a chi, in tempi di quarantena, ancora esce o preferisce far polemica per una breve passeggiata. Tramite le sue storie IG, el Papu risponde duramente così:

“Lo dico a tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi… restate a casa, porca puttana“.

“Che cazzo avete in testa? Basta, basta, basta… ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire”