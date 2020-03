GdS – Boga-Napoli, colpo finanziato dalla cessione di Lozano: ADL ha dato l’ok, i dettagli

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli si guarda intorno in ottica mercato anche in Serie A. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Jeremie Boga, esterno sinistro del Sassuolo.

Il giocatore piace non solo a Giuntoli e Gattuso, ma anche ad Aurelio De Laurentiis che ha dato l’ok per avviare la trattativa. C’è soltanto un problema, eventualmente, da superare: Boga è stato un giocatore del Chelsea e quando il club londinese l’ha ceduto, si è riservato una sorta di diritto morale per il riacquisto del nazionale della Costa d’ Avorio.

“Il club sta valutando anche la possibilità di ottenere il finanziamento necessario per concludere l’ operazione dalla cessione di Hirving Lozano: la priorità sarà quella di evitare un altro flop, economico, e provare a cederlo per la stessa cifra investita a giugno scorso in modo da poter disporre dei 20 milioni necessari per soddisfare la richiesta del Sassuolo” le parole della Rosea.