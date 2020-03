Bellinazzo a SpazioNapoli: “In molti rischiano il fallimento, il 75% delle società italiane può andare in crisi!”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SpazioNapoli, parlando della crisi del mondo del calcio legata allo stop forzata per il Coronavirus e il rischio di molti club di fallire. Ecco quanto evidenziato:

“C’è un problema grosso – sostiene Bellinazzo – il 75% delle società italiane può andare in crisi. Esiste la norma del codice della crisi di impresa, il club viene messo in discussione, vengono imposte delle restrizioni. Essendoci molte squadre in difficoltà, è evidente che si possa creare un pericoloso effetto domino. Il calcio non è solo Cristiano Ronaldo, ci sono migliaia di lavoratori e calciatori che non guadagnano stipendi astronomici. Il Governo deve tenerlo presente nel prossimo decreto: il calcio va aiutato.

È giusto che si rivedano i contratti, con una riduzione, ma occorre mettere in sicurezza le società e fare in modo che si iscrivano. Vedo rischi per tantissime società. Noi vediamo il fenomeno dal punto di vista dei club, ma la crisi economica generale farà scaturire altri problemi. Le aziende di sponsorizzazioni ne risentiranno, anche perché i costi di sponsorizzazione sono sempre i primi ad essere tagliati. Molti club sono preoccupati, potrebbero perdere un terzo delle entrate dagli sponsor. Anche le aziende proprietarie dei club avranno problemi, prendo ad esempio il caso della Casertana, che ha un’azienda salda alle spalle, ma che non riesce a pagare gli ultimi emolumenti a causa di questa situazione”.

