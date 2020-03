Cirillo: “Tsimikas è un calciatore bravo sia in attacco che in difesa. Credo che il Napoli ci proverà in estate!”

Bruno Cirillo, parla di Kōstas Tsimikas conosciuto bene da Gattuso

L’ex calciatore e attuale operatore di calciomercato, Bruno Cirillo è intervenuto durante la diretta radiofonica a Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato:

EMERGENZA CORONAVIRUS

“La situazione ad Atene è leggermente migliore, il Governo ha preso subito misure importanti ma anche qui c’è qualcuno che non vuole capire che la situazione è abbastanza grave. Speriamo che un po’ tutti riescano a capire che con questo virus non bisogna scherzare così tanto.Io sono nato a Castellamare di Stabia ma ho sempre vissuto a Trecase, la mia famiglia vive lì. Seguo con attenzione la situazione”.

CIRILLO PARLA DI GATTUSO COME ALLENATORE

“Credo che comunque, al di là dell’amicizia con Gattuso, sia un uomo fantastico. Come allenatore sta dimostrando davvero il suo valore, non era facile, in una piazza difficile come Napoli che veniva da un periodo davvero brutto. Lui con le sue idee e la grinta mai persa sta mettendo le cose a posto”.

CIRILLO SULL’IPOTESI DI TSIMIKAS AL NAPOLI

“Parto dal presupposto che Gattuso conosca meglio di me Tsimikas. Lui ha allenato anche qui in Grecia, si è sempre informato quando è andato via e si è sempre aggiornato sul campionato greco. Credo che Tsimikas sia un profilo forte, un ragazzo che negli ultimi due anni sta mostrando tantissime qualità. So che da mesi gira la voce di questo interessamento, ho letto che anche l’Inter è interessata.

Le caratteristiche di questo ragazzo riguardano la corsa, è bravo nelle due fasi, ha un sinistro importante e arriva sul fondo mettendo palloni interessanti. Calciatore molto bravo sia in attacco che in difesa. Negli ultimi 10 giorni in Grecia si sta scrivendo tanto di questo interessamento, come se ne parlava tanto pure a gennaio. Credo che il Napoli ritornerà all’attacco su questo giocatore in estate.Sicuramente non si può paragonare il campionato italiano a quello greco ma, per quello che Tsimikas ha fatto vedere in questi due anni, certamente è un giocatore importante in Grecia”.

