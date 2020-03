Chiariello: “A luglio siamo abituati a vedere Mondiali o Europei, non il campionato. Il Napoli rischia di giocare prima con il Barcellona”

Notizie Napoli, il parere di Umberto Chiariello sulla ripresa del campionato

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Tagli agli stipendi, il Napoli si attiverà in tal senso. Come ha detto l’avvocato Grassani più che decurtazione bisogna parlare di spalmatura.

A luglio siamo abituati a vedere Mondiali o Europei, mai il campionato. In tutto ciò il Napoli rischia di giocare prima con il Barcellona e poi in campionato, una visione piuttosto strabica per questo stato d’emergenza che sta facendo troppi danni”.

