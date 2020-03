Tavecchio: “Il campionato va concluso senza playoff, giusto il rinvio degli Europei. Su Insigne in Italia-Svezia…”

L’ex presidente della FIGC parla del calcio italiano e di Insigne

Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’emergenza Coronavirus. Ecco qualche stralcio delle sue dichiarazioni:



“Ci troviamo davanti ad una situazione nuova che colpito tutto il paese, anche il calcio. Ora come ora bisogna dare precedenza alla conclusione di campionati professionali e dilettantistici, se non si dovrebbero concludere ci sarebbero diverse perdite pesanti. Non si può proseguire con le classifiche cristallizzate, il campionato deve essere giocato regolarmente senza playoff e playout. Vanno fornite garanzie a chi ha fatto operazioni di mercato e chi vuole farle.



Gli Europei? Li volli fortemente ma è giusto che vengano spostati a favore del campionato italiano che non può essere non concluso perché dietro ci sono diritti televisivi che sono stati anticipati dalla società e si andrebbe in contro a una crisi enorme perché i club non hanno autosufficienza”.

INSIGNE IN ITALIA-SVEZIA

Insigne in Italia-Svezia: quando mi mostrarono la formazione di Italia–Svezia vidi che giocava Manolo Gabbiadini che, con tutto il rispetto, non giocava da tempo. Io volevo che giocasse Insigne anche perché c’erano molti spettatori napoletani allo stadio ma mi dissero che Gabbiadini mi avrebbe stupito. Io mandai tanti messaggi a Ventura e gli chiesi come mai non giocasse Insigne ma negli spogliatoi mi fu risposto che non si poteva andare contro le decisioni del mister“.

