Spadafora: “La Serie A potrebbe ritornare il 3 maggio, si vedrà se a porte chiuse o no”

Spadafora sul campionato

Vincenzo Spadafora, Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, ha parlato al TG1 della situazione del rinvio della Serie A. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo sospeso tutti gli adempimenti fiscali fino al 30 maggio per tutte le Federazioni sportive e per tutte le altre attività sportive. Abbiamo sospeso gli affitti di tutte le strutture di proprietà dello Stato e abbiamo previsto una indennità di 600 euro una tantum per le decine di migliaia di collaboratori sportivi che sono in giro per l’Italia e lavorano nelle piccole realtà italiane.

Ritengo che la Serie A possa tornare a giocare il 3 maggio, poi valuteremo se a porte aperte o a porte chiuse. A questo si aggiungeranno le competizioni internazionali, come Europa League e Champions League, che si aggiungeranno al campionato”.

