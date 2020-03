Siparietto tra Mertens e Salvatore Esposito. Il belga ironizza: “Non posso parlare sennò prendo un’altra multa”

Mertens e Salvatore Esposito in diretta su Instagram

Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano in Gomorra La Serie, ha parlato in diretta con Dries Mertens su Instagram. I due hanno dato vita ad un siparietto molto simpatico in cui l’attore ha chiesto al belga come vanno gli allenamenti i casa e come sarà tornare in campo dopo tutto questo tempo.

Mertens ha risposto ironizzando in questo modo: “Non posso dire nulla sennò mi arriva un’altra multa”. Inoltre l’attaccante azzurro ha sfoggiato un nuovo look, senza barba ma con i baffi in evidenza.

LA FOTO: