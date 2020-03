Serie A, sono 7 le date previste per la ripresa: le coppe si potrebbero giocare di domenica! I dettagli

Notizie Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulla possibile ripresa della Serie A

Durante la riunione straordinaria della UEFA sono state ipotizzate varie ipotesi per la ripresa dei campionati nazionali. Per quanto riguarda la Serie A – riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – sono ben 7 le date previste per la ripresa e la fine della competizione, che dovrà gioco forza terminare entro il 30 giugno, data di scadenza dei contratti dei calciatori.

Le date più ottimistiche sono quelle del 14 aprile o del 28 aprile, mentre ne ce sono altre cinque a maggio decisamente più complesse da gestire: sono il 5, il 12, il 19 o addirittura il 26 maggio. L’idea, spiega il quotidiano, è quella di giocare di mercoledì con le coppe di domenica, un modo per incastrare tutti gli appuntamenti e riuscire a farcela entro giugno.

