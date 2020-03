Sandulli: “C’è un problema di contratti vincolati da una legge del 1981! La UEFA voleva essere risarcita dalle singole società”

Piero Sandulli ha parlato del problema riguardante i contratti

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Piero Sandulli, giudice corte d’appello federale, che ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“C’è un problema di contratti vincolati da una legge del 1981 che di fatto non consente al datore di lavoro di sottrarsi al suo obbligo di corrispondere gli emolumenti. Ieri sono stati differiti gli Europei e parecchie altre manifestazioni. Risarcimenti? Dal punto di vista pratico è auspicabile trovare un accordo in cui sono protagonisti i vari segmenti delle Leghe e l’associazione calciatori. L’accordo non può non considerare questa vicenda, la stessa UEFA lamentava danni notevoli chiedendo addirittura contributi dalle singole società”.