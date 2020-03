Ritorno a Castel Volturno fissato per aprile: pronto un piano per prepararsi al rientro in campo

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il ritorno a Castel Volturno per gli azzurri è in programma per aprile: lo riporta l’edizione odierna de Cronache di Napoli. Il quotidiano aggiunge:

“Gli allenamenti ‘casalinghi’ di questi giorni a base di tapis roulant, cyclette e pesi non basteranno più. Servirà altro. Servirà una preparazione fisico-atletica ex novo. Il piano è già pronto: Gattuso ed il suo staff hanno iniziato ad abbozzarlo subito dopo lo stop al campionato, in maniera da tenerlo pronto in caso di emergenza. L’emergenza si è verificata: il piano scatterà ad aprile. Per almeno dieci giorni il Napoli sottoporrà i suoi giocatori ad un lavoro fisico ed atletico intenso ad abbinare a quello tecnico-tattico. Una mini preparazione precampionato tale da poter permettere alla squadra di essere in buone condizioni di forma al momento del rientro in campo”.