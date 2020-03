Pardo: “Play off? Un regolamento che cambia in corsa non è il massimo. Si spera di ricominciare a maggio”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista Mediaset, Pierluigi Pardo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Le sue parole:

“Campionato? Si può arrivare anche a metà luglio eventualmente, poi c’è la causa di forza maggiore per tutti gli aspetti di carattere contrattuale con gli sponsor. Noi sappiamo la fine della stagione ma non sappiamo quando si riprende a giocare, si vive alla giornata. La speranza è di ricominciare i primi di maggio, se non dovesse essere, si faranno i playoff. A me non piacciono perchè un regolamento che cambia in corso d’opera non è il massimo. Sarebbe una soluzione di emergenza”.