Fiorentina, Commisso: “Tre dello staff sono in ospedale, altri non sono ricoverati: 8-9 gli infetti in casa viola”

Il Coronavirus ha colpito anche gli uomini della Serie A. Dalla Fiorentina si apprende che Vlahovic, Pezzella e Cutrone stanno bene, come il resto della squadra.

Dagli Stati Uniti ai microfoni di Sky Sport il presidente Rocco Commisso spiega: “Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere ricoverati per un totale di 8/10 infetti“. Inoltre aggiunge di esser arrivati a 400 mila euro per la raccolta fondi. “Sia la mia azienda che le altre aiuteranno portando contributi per aiutare Firenze e gli ospedali. Voglio ringraziare Ribery per la donazione. Non mi hanno lasciato partire per tornare in Italia. In America la situazione non è uguale, sono però isolato da 5 giorni in casa insieme alla mia famiglia. Mio figlio Joseph è chiuso in albergo a Firenze” sono le sue parole.