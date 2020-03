Chiariello: “Coppa d’Africa un grande problema, dovrà intervenire Infantino”

Chiariello parla delle problematiche del Coronavirus, tra queste anche la Coppa d’Africa

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo in cui ha parlato dei vari problemi in cui si incomberà a causa del Coronavirus:

“Stanno pensando ad ogni livello come salvare il calcio, ma restano delle incongruenze. Una delle più grandi è la collocazione della Coppa d’Africa, il Napoli quest’anno ha pagato più di tutte con il mal d’Africa che ha colpito Koulibaly. Senza un giorno di riposo è tornato a Napoli, buttato in campo, autogol con la Juve, crollo di Koulibaly che quest’anno non c’è stato. Si torna a parlare di una collocazione in piena attività dei campionati Europei, oggi se compri un calciatori africano devi sapere che ogni 2 anni non daranno quanto ti aspetti. Infantino deve intervenire anche su questo punto”.