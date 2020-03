Castellacci: “Niente ripresa degli allenamenti prima del 3 aprile! Le regole sono uguali per tutti”

Castellacci ha parlato sulla possibile ripresa degli allenamenti delle squadre

Enrico Castellacci, presidente della Libera associazione dei medici italiani del calcio, ha parlato in merito alla data del possibile ritorno delle squadre a fare allenamento. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“La Lamica esprime tutto il suo dissenso sul possibile ritorno agli allenamenti delle squadre prima del 3 aprile. Deve esserci uniformità, tutte le squadre dovranno concordare su quando tornare sui campi d’allenamento. Bisogna anche considerare che molte si trovano in quarantena ed è giusto che in situazioni come questa prevalgano il buon senso e la responsabilità”.