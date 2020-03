Avanza l’ipotesi Azmoun per la prossima stagione, obiettivo Cucurella per il ruolo di terzino sinistro

Avanzano le prime ipotesi di mercato per il Napoli

Oggi il Corriere dello Sport ha offerto uno specchietto di mercato anche sul Napoli di De Laurentiis. Da sistemare, soprattutto, due ruoli in campo: l’attacco e la fascia sinistra in difesa, con verosimilmente Milik e Ghoulam che potrebbero far posto a nuovi arrivi. Ecco quanto segnalato sulla testata:

Obiettivo Azmoun per l’attacco: “Le relazioni con Sardar Azmoun sono più che soddisfacenti, e il centravanti dello Zenit San Pietroburgo segna con una certa continuità: ne ha fatti 14, di gol, in 29 partite e dà la sensazione di essere in grado di sopportare l’Italia“.

Obiettivo Cucurella per la difesa: “In Spagna c’è tanto altro, mica solo attaccanti: Marc Cucurella ha ventuno anni, è un esterno di sinistra e può fare tante altre cose (anche il quarto in difesa), e che il Barcellona ha sistemato al Getafe. Mai semplice sedersi al tavolo con quello che viene considerato ‘più di un club’, però il Napoli segue le evoluzioni di un giocatore che sta peraltro consolidandosi in una squadra che tatticamente ha vari punti di contatto con la filosofia di Gattuso“.