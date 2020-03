Alvino: “Difficile pensare ad una data per il ritorno in campo, la situazione non migliora”

Alvino parla dell’emergenza Coronavirus e delle ipotesi sul futuro

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Alvino, noto giornalista di TvLuna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha commentato l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia. Ecco le sue parole:

“Questa situazione dà tanto il senso di terza guerra mondiale. E’ triste dirlo ma non migliora, dobbiamo rispettare le regole evitando di uscire. Ho difficoltà a pensare che si possa fissare una data per il ritorno in campo. Bisogna far prevalere il buon senso prima di stabilire una data certa”.