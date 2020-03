Serie A, riprendere ad Aprile è impossibile: il campionato potrebbe finire il 15 luglio!

Il Mattino riporta le possibilità riguardanti la ripresa del campionato di Serie A

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Come riportato da Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, i club di Serie A hanno ribadito all’unanimità la volontà di terminare la stagione. Una volta che le autorità competenti daranno il via libera alla ripresa del campionato in sicurezza, tutte le società vogliono concludere la stagione di Serie A. Il Mattino ha aggiunto però ulteriori dettagli, di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È impossibile fare previsioni al momento, ma la ripresa del campionato ad aprile è da considerarsi praticamente impossibile. Nella migliore delle ipotesi slitterebbe tutto a maggio. Per disputare tutte le partite, a quel punto, verranno programmati turni infrasettimanali. Se però dovessero ripartire anche Champions ed Europa League, ci sarebbe il serio rischio di non finire entro il 30 giugno, con la chiusura del campionato che potrebbe arrivare addirittura il 15 luglio”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI