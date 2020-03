Napoli su Sorloth del Crystal Palace: nasce l’intreccio di mercato con il Real Madrid

Sorloth-Napoli: l’intreccio di mercato con il Real Madrid

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma su Radio Marte, nel corso di Si gonfia la rete, sarebbe in corso un intreccio di mercato tra Napoli e Real Madrid per Alexander Sorloth, del Crystal Palace. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli sta seguendo Alexander Sorloth, attaccante norvegese classe ’95 del Crystal Palace attualmente in prestito al Trabzonspor. Il giocatore ha siglato 23 gol in 31 partite tra campionato turco e coppa nazionale. Il Trabzonspor ha una clausola di acquisto di soli 9 milioni di euro da Crystal Palace. Il calciatore è stato consigliato al Napoli dagli agenti di Berge, con cui il club azzurro ebbe numeri contatti la scorsa estate. L’attaccante però piace anche al Real Madrid, che è intenzionato a sostituire Luka Jovic. Nasce qui l’intreccio di mercato: se il Real non dovesse mollare Sorloth infatti, il Napoli virerebbe proprio su Jovic, attaccante dei blancos”.

