Napoli, allenamento da casa, due ore di Tabata ogni giorno: Gattuso raccomanda massima intensità

Il protocollo di allenamento giapponese che stanno seguendo gli azzurri

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – I calciatori del Napoli, come del resto l’intera popolazione, devono restare a casa. Non per questo però i calciatori azzurri smetteranno di allenarsi. Come rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, gli azzurri stanno seguendo il modello di allenamento Tabata: una serie di esercizi ad alta intensità che prende il nome dallo scienziato giapponese che lo ideò negli anni ’90. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino Gattuso ha assegnato due ore di allenamento giornaliero, da spalmare nel corso della giornata, ai giocatori del Napoli. Ogni giocatore sarà ovviamente a lavoro per conto suo, vista la situazione che costringe tutta la popolazione a casa per evitare il diffondersi del coronavirus. La speranza è che si possa tornare al lavoro tutti insieme il prima possibile. Nel frattempo però, Gattuso ha chiesto a tutti di dare il massimo, affiancando il programma di allenamento Tabata, ad una cura minuziosa dell’alimentazione. Il resto dell’allenamento è lasciato alla fantasia dei singoli calciatori, che in questi giorni non si stanno limitando allo snello programma di allenamento”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI