La Federazione Norvegese anticipa: Europei rinviati al 2021, spuntano le date!

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ORE 14 – Da Nyon è arrivata la notizia: gli Europei sono stati rinviati al 2021. Si svolgeranno dall’11 giugno 2021 all’11 luglio 2021. Si attende la comunicazione ufficiale della UEFA. L’anticipazione è arrivata dal profilo Twitter della Federazione norvegese.

Gli Europei che dovevano svolgersi quest’anno sono stati rimandati alla prossima estate. Di conseguenza si lavorerà da adesso sul nuovo calendario dei campionati nazionali, della Champions League e dell’Europa League. Si va verso una conclusione di tutte le competizioni per club entro il 30 giugno 2020.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 – Si attende ancora l’ufficialità sullo slittamento degli Europei, ma intanto arrivano segnali importanti.

L’agenzia di stampa ‘Reuters’ rivela un dettaglio non ininfluente che va in direzione dello slittamento di Euro2020: a Copenaghen – una delle dodici città che avrebbe dovuto ospitare la competizione questa estate – la UEFA ha già disdetto gli alberghi prenotati per i suoi dipendenti.

ORE 12 – Sono attesi in giornata importanti aggiornamenti circa il futuro di EURO2020. È infatti in corso una video conferenza della UEFA in cui si prenderanno importanti decisioni circa il futuro dei campionati e delle competizioni internazionali.

Secondo le ultime indiscrezioni riportante dal New York Times e da Sky Sport, pare che la UEFA abbia proposto lo slittamento degli Europei all’estate del 2021. La decisione deve, comunque, essere ancora ratificata dalle varie federazioni.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI