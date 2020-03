Il Mattino – L’Europeo verrà rinviato, si potrebbe giocare a fine anno come i Mondiali in Qatar

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha parlato dell’incontro previsto oggi in videoconferenza tra i vertici del calcio europeo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi è in programma un incontro cruciale in videoconferenza per l’Uefa. Si dovrà decidere dello spostamento dell’Europeo, che pare ormai inevitabile. Il rinvio potrebbe essere a data da destinarsi, con la possibilità di disputarlo a fine anno, come sarà per il Mondiale in Qatar del 2022. Rinviando l’Europeo, i maggiori campionati europei potrebbero prolungare serenamente le proprie stagioni, terminando la stagione a giugno, o se fosse necessario anche a luglio”.

