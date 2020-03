UFFICIALE – Slitta anche la Copa America: si giocherà dall’11 giugno al 11 luglio 2021

Arriva il comunicato ufficiale della Conmebol su Twitter

L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutto il Mondo e il calcio si sta dando da fare per mettere un po’ in ordine gli appuntamenti europei e mondiali che erano in programma nei prossimi mesi.



Dopo che l’Uefa ha ufficializzato lo slittamento di Euro 2020 al 2021, anche la Conmebol, tramite Twitter, ha ufficializzato lo spostamento della Copa America, in programma questa estate.



Infatti, la competizione delle nazioni sudamericane si terrà nel prossimo giugno, dall’11 all’11 luglio 2021.



Ecco il comunicato:



“A causa dell’evoluzione mondiale del Coronavirus e con l’obiettivo di salvaguardare la salute del calcio sudamericano, la CONMEBOL rimanda la celebrazione della 47a edizione della Copa America alle date dall’11 giugno all’11 luglio 2021”.

