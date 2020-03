La Federazione brasiliana decreta lo stop al calcio, il presidente Bolsonaro contrario: “Così non si contiene il virus!”

L’emergenza coronavirus spinge ad una delle decisioni più ardue anche il Brasile

Nella giornata di ieri, la Federazione brasiliana ha annunciato la momentanea sospensione delle competizioni nazionali. Una decisione forte quella della CBF che ha lasciato strascichi e tante polemiche, in un Paese dove il calcio è considerato come una vera e propria religione.

Questa scelta ha creato dissapori all’interno del Paese stesso, manifestati anche dal Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, il quale ha dichiarato: “Quando si ferma il calcio, tra le altre cose, cresce l’isteria e non è questa una cosa che io voglio. Quello della CBF è stato un errore, si potevano valutare misure alternative e la cancellazione del calcio non conterrà il virus“.

La decisione, è stata presa e vedremo in queste ore se il Presidente Bolsonaro sarà in grado di far cambiare opinione alla CBF.

