VIDEO – Fabian Ruiz lancia un contest su Instagram: palleggio con la carta igienica

Il giocatore del Napoli sfida amici e compagni di squadra tramite i social

La quarantena forzata fa nascere delle idee bizzarre, anche ai giocatori che sono fermi e non si stanno allenando come sempre. Tutti hanno avuto compiti dallo staff della società per non perdere la forma e molti cercano di ammazzare il tempo anche attraverso i social inventando qualcosa.



Come Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, tramite Instagram, lancia un contest molto bizzarro: palleggi con la carta igienica.



Una sfida agli amici e ai compagni di squadra che dovranno fare lo stesso. Accetteranno la sfida dello spagnolo?



