Tempo di allenamenti casalinghi per i giocatori del Napoli, in attesa di tornare a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti in programma il 23 marzo. Cosi anche Allan si sta allenando come mostra il videopubblicato sui social dalla compagna Thais che fa da spalla al centrocampista brasiliano: “La miglior compagnia”: