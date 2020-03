43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nell’edizione odierna di Tuttosport si legge che diversi club italiani e non solo sono in corsa per Tonali, centrocampista del Brescia.

“Sandro Tonali compirà vent’anni il 18 maggio, ma è già pronto per una big” scrive il quotidiano. “Oltre alla Juventus, sulla situazione del centrocampista si sono informate le milanesi, il Napoli, la Fiorentina, il Chelsea, il Psg. Occhio, però, agli ottimi rapporti che legano l’entourage del fanciullo ai dirigenti juventini” conclude.