TuttoSport – Milan, addio Donnarumma? Il club rossonero punta Meret

L’edizione odierna di TuttoSport scrive di una possibilità che Donnarumma non rinnovi con il Milan: il club rossonero ha individuato già altri profili.

Il quotidiano parla di Sirigu e di Meret: il primo è in scadenza nel 2022 ed il suo ingaggio è in linea con i parametri che ha in mente l’ad rossonero; il portiere azzurro invece prossimo ai 23 anni, ha perso la titolarità con Gattuso. “Il fatto che il Napoli stia corteggiando Sirigu fa capire come per lui ci sia poco spazio in futuro e, sempre in ottica addio Donnarumma, il suo nome potrebbe tornare buono per il Milan” conclude il giornale.