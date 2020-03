Sky – Il Napoli slitta la ripresa degli allenamenti: a breve la comunicazione della società

I calciatori continueranno ad allenarsi a casa

Il calcio è fermo. Anche gli allenamenti. Tutte le squadre di Serie A non si allenano già da giorni, compreso il Napoli. In un primo momento, la ripresa delle sedute, per gli azzurri, erano fissate mercoledì 18 marzo.



Secondo quanto riporta Sky, a breve arriverà una comunicazione della società partenopea, la quale, ha deciso di slittare la ripresa degli allenamenti.



I calciatori, come fatto negli ultimi giorni, continueranno ad allenarsi da casa, seguendo le indicazioni dello staff tecnico.



