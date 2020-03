Serie A, se il campionato si annulla i club pronti a valutare trattenute stipendi

Se questo dovesse succedere, possibile “guerra” con l’Assocalciatori

Dopo la fine dell’incubo coronavirus, il calcio potrebbe avere delle ripercussioni e non poco gravi. Le società stanno perdendo tanto in questo periodo di pausa forzata e non si sa ancora quando si possa riprendere.



Secondo quanto rivela Libero, le società di Serie A stanno pensando a come ridurre le perdite in caso di annullamento del campionato. Infatti, se si dovesse arrivare alla decisione di annullare tutto e “cancellare” questa stagione, c’è anche quella ipotesi di mensilità trattenute ai calciatori.



Questo potrebbe scatenare una “guerra” tra società e Assocalciatori, ma per non sprofondare nel baratro, bisogna trovare un punto d’incontro e fare sacrifici.



Infine, gli analisti, spiegano che club come la Juventus possono rinegoziare i contratti.



