Repubblica: “Patto con Lotito, ora il Napoli è più forte in Lega. ADL è molto ascoltato”

Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo parla di un patto tra Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito:

Sacrificati gli Europei, rinviati a Natale se non a giugno 2021. La stagione terminerà il 30 giugno. Salvati campionato e coppe. Sono d’ accordo i presidenti di Fifa e Uefa, Gianni Infantino e Aleksander Ceferin. Si allinea l’ Italia con Gabriele Gravina, al vertice della Figc. Lo scenario prevede una serie di novità. Juve e Inter pronte a sfidarsi nella folle corsa a spendere, ciao fair play. I piccoli club sempre più in affanno. Incognite di Milan e Roma. Una fascia medio-alta con Napoli, Lazio, Atalanta. Con Napoli e Lazio rafforzati da un patto non più segreto, sancito intorno al nome di Paolo Dal Pino, presidente della Lega.

Lotito e De Laurentiis si sono promessi rispetto e lealtà. Si può capire che calcio sarà?

L’ asse con Lotito rende il Napoli più forte. De Laurentiis in Lega è molto ascoltato. Ha imposto la videoconferenza, che darà con il cambio di statuto meno spese e gli stessi effetti dei verbosi incontri a Milano. Comincia la manovra per un maggiore distacco dalla Figc. È solo l’ inizio. La superlega proposta dalla Juve è sparita dall’ agenda. E l’ Inter a stento parla con Dal Pino.