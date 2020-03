Radio Kiss Kiss Napoli annuncia: “La Lega potrebbe comunicare di non fare allenamenti fino ad aprile”

Il giornalista De Maggio lo annuncia in diretta Radio

Valter De Maggio, noto giornalista napoletano, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società Ssc Napoli, ha parlato dell’emergenza Coronavirus annunciando una decisione della Lega.



Infatti, secondo De Maggio, a breve arriverà la comunicazione della Lega di fermare tutti gli allenamenti fino ad aprile con i calciatori che dovranno stare a casa e al massimo allenarsi lì.



Ecco le sue parole:



“Dopo l’assemblea di Lega, alla luce di tutti i club in quarantena, potrebbe arrivare oggi la comunicazione della Lega: fino ad aprile stop agli allenamenti per tutti i club”.



