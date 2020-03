Mazzola confessa: “Ho scippato uno scudetto al Napoli”

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandro Mazzola, ex Inter:

“Scippato uno scudetto al Napoli? Penso di sì, tornando indietro non parlerei con l’arbitro. Quel Napoli giocava un bel calcio, me lo ricordo bene. Era faticoso far gol a Zoff, anche nelle partitine della Nazionale. Con Jasin me la facevo addosso, era molto alto.

Un mio compagno mi chiese di tirare il rigore, mi ricordo che si ruppe la molla dei pantaloncini. Coronavirus? Abito di fronte al parco di Monza e vedere nessuno per strada mi intristisce”.