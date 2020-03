FIGC, Gravina: “Aprile troppo vicino per ripartire, non escludo lo stop definitivo”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a Radio Anch’Io Sport, come riporta SportMediaset, ha dichiarato:

“Cerchiamo di programmare l’ipotesi più ottimistica, quindi terminare i campionati. Ma non escludo nulla, infatti avevo già inserito tra le ipotesi quella della non assegnazione dello scudetto e del congelamento delle graduatorie. Il 3 aprile credo sia una data troppo ravvicinata per far ripartire le attività economiche, non solo quelle sportive. Per questo ho iniziato a parlare di maggio. Si naviga a vista ma è giusto studiare ogni ipotesi per farsi trovare preparati. Non è escluso che il campionato di oggi possa addirittura ipotizzarsi bilanciato su due stagioni diverse, con un effetto ‘trascinamento’ sulla stagione 2020/21.

Euro2020? Chiederemo all’Uefa di valutare con attenzione, il rinvio è l’idea da seguire. A novembre o nel 2021? Sono tutte idee e riflessioni, domani ci confronteremo meglio”.