Costacurta: “Scudetto? Mi piace l’idea playoff. Final Four o Final Eight in Champions sarebbero bellissime!

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Se ci sarà una ripartenza a breve si andrà avanti con il calendario, ma non credo che avverrà. A me l’idea dei playoff piace, a quattro ma anche a sei squadre, con Juve e Lazio già al secondo turno e le sfide Inter-Napoli e Atalanta-Roma. Gli stessi risultati delle due partite andrebbero a premiare la classifica. Credo sia la cosa più giusta.

Anche le Final Four o Final Eight di Champions sarebbero bellissime… Siamo legati ad un costume come quello italiano, ma questa sarebbe una novità che emozionerebbe di più”.