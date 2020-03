Coronavirus, Napoli in smart working: le richieste di Gattuso e dello staff

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Come tanti italiani, anche la squadra azzurra è in smart working. L’emergenza Coronavirus non permette al Napoli di svolgere l’allenamento a Castel Volturno e così Gennaro Gattuso ha dato loro dei compiti da svolgere in casa ben precisi. Tutti i giocatori si stanno tenendo in forma e cercano di dare il loro contributo nella lotta al Coronavirus con donazioni e raccolta fondi.

Il tecnico si tiene in contatto con tutti attraverso le chat di gruppo, scrive l’edizione odierna de Il Mattino, mentre lo staff medico monitora le condizioni di salute degli azzurri con telefonate di controllo due volte al giorno. Il quotidiano scrive che i calciatori devono fare una grande attenzione a tavola: lo smart working dei giocatori del Napoli prevede dieta ferrea e lavoro di 40-50 minuti suddiviso tra tapis roulant, cyclette, squat, addominali e altri esercizi.

“Poi tutto dipenderà da quando ricomincerà la preparazione sul campo, il Napoli venerdì scorso l’ha fissata per dopodomani a Castel Volturno ma tutto a questo punto potrebbe ulteriormente slittare e dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossimo ore visto che oggi è anche in programma l’ Assemblea di Lega” conclude il quotidiano.