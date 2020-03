Chiariello: “Giuntoli si attiva telefonicamente sul mercato: tre nomi nel mirino”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Il Napoli ha deciso saggiamente di far slittare gli allenamenti, allenandosi da casa con rigide restrizioni. E’ evidente che i calciatori più di altri devono stare attenti perché sono soggetti al contatto col pubblico.

Leggo che a De Laurentiis non è piaciuto vedere i giocatori accalcarsi per la spesa. Gattuso sarà molto attento a monitorare i suoi ragazzi, altro non c’è da fare, tranne che Giuntoli via telefono si attiva sul mercato tra Moron, Jovic, Barisic: il mercato non si ferma mai”.