Calciomercato – Si abbassa il valore di Jovic e il Napoli ci prova. Prima c’è Belotti, Petagna non sarà inserito nella trattativa

I mesi scorrono e passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Arek Milik non ce ne sono. Il polacco al momento ha rifiutato le proposte del club per prolungare l’accordo, attualmente in scadenza nel 2021. I problemi riguardano sia l’ingaggio che la clausola rescissoria. Il Napoli aspetterà l’estate, ma se non ci saranno novità, l’attaccante potrebbe andar via.

Si pensa quindi al futuro, con una lista di alcuni nomi. Uno su tutti, quello di Andrea Belotti. Stando a quanto appreso da calciomercato.com, però, una cosa è sicura: nei dialoghi tra club non verrà inserito Petagna. L’ex Atalanta non verrà utilizzato come pedina per arrivare a Belotti.

Come idea resta presente anche Jovic, che stuzzica De Laurentiis e Giuntoli: la valutazione è scesa a 45 milioni di euro (contro i 60 pagati un anno fa dal Real all’Eintracht).