Altro che aprile, calcio verso maggio. Intanto un’altra settimana di stop agli allenamenti

Sarà ufficiale dopo le 13, ma non sembra esserci alternativa: gli allenamenti in gruppo si fermano ancora. Almeno per un’altra settimana.

TOMMASI: “RIPRENDERE A GIOCARE AD APRILE? IMPOSSIBILE. SPERIAMO DI FARLO A FINE MAGGIO”

È prevista per l’ora di pranzo, l’assemblea di Lega che, dopo le frizioni dei giorni scorsi, dovrebbe varare una linea unica. Si va verso lo stop. In Serie A, 7 club su 20 hanno i loro tesserati in quarantena e al momento la ripresa del campionato sembra lontana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i presidenti hanno capito che costringere i loro calciatori nei rispettivi centri tecnici avrebbe prefigurato

responsabilità in caso di contagio. Il Dpcm prevede che gli atleti si possono allenare, ma il buon senso sta spingendo nella direzione opposta.

Nel frattempo, il Presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, ha parlato della ripresa del campionato, posticipandone il momento: “Tante persone non capiscono che bisogna stare a casa. Riprendere a giocare a inizio aprile? Non è possibile.Speriamo di farlo a fine maggio, inizio giugno”