Spunta la formula salva-Serie A, Gazzetta: 12 turni e Champions a fine aprile, slitta la Coppa Italia

Spunta la formula salva-Serie A.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus si pensa anche a come ripartire dalla Serie A, non appena la situazione dovesse migliorare. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport illustra i possibili scenari e date.

Se si ripartisse il 2 maggio, si potrebbe concludere il 28 giugno per disputare le 12 giornate rimanenti, utilizzando 9 weekend e 3 turni infrasettimanali. L’ipotesi play-off e play-out sarebbe valutata soltanto come alternative estrema, se non si riuscissero a giocare tutte le partite.

In questa situazione, ci sarebbe spazio anche per concludere le varie coppe, ma non la Coppa Italia. Quella slitterebbe all’inizio del prossimo campionato. Si potrebbero invece completare Champions ed Europa League: cominciando a fine aprile, magari disputando sfide secche in campo neutro, l’idea è perseguibile visto che ci sarebbe cinque spazi vuoti in settimana per le squadre di Serie A.