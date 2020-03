Matteo Malaventura in ospedale con la polmonite: “In ospedale sembra di essere in guerra. Rispettate le regole, non è un gioco!”

Messaggio da brividi dell’ex giocatore di basket

Matteo Malaventura, ex giocatore di basket, si trova ricoverato in ospedale con una forte polmonite. Il 41enne ex cestista della Basket Napoli ha lanciato un messaggio su Facebook tramite il suo agente, in cui si è raccomandato sul Coronavirus:

“Ciao a tutti sono in ospedale con una polmonite e attaccato all’ossigeno. Scrivo questo messaggio per sensibilizzare tutte le persone sulla gravità della situazione Coronavirus. Io sono una persona giovane e spero di guarire ma ieri sono stato al pronto soccorso e ho visto delle cose surreali. Sembra di essere in guerra in sole 4 ore ho visto arrivare più di 50 persone tutte anziane tutte con le stesse crisi respiratorie una cosa impressionante. Vorrei fare i complimenti un ringraziamento infinito a tutti i dottori e infermieri che stanno lavorando vi meritate un monumento. A tutte le persone fuori, rispettate le regole non è un gioco spero di rivedervi tutti presto”