La Juve spende 26 milioni per la recompra di Mandragora, ma può cederlo alla Fiorentina

Rolando Mandragora è una delle sorprese più liete di questa stagione. Il centrocampista dell’Udinese è uno dei migliori nel suo ruolo e sicuramente fa gola a molti, ma la Juventus vuole esercitare il suo diritto di recompra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata a versare all’Udinese i 26 milioni di euro pattuiti per far tornare il centrocampista a Torino. Tuttavia l’ampio mercato per il calciatore porterà sicuramente Paratici a cederlo al miglior offerente: in vantaggio per ora sembra la Fiorentina