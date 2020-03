Retroscena sull’acquisto di James Rodriguez! Giuntoli e De Laurentiis erano perplessi sull’arrivo del colombiano

Retroscena svelato dalla Gazzetta sul mancato arrivo di James Rodriguez in azzurro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha evidenziato i rapporti tra Napoli e Real Madrid ricordando anche la telenovela sul possibile acquisto di James Rodriguez.

Il colombiano era una forte richiesta di Carlo Ancelotti. Il giocatore del Real però non arrivò al Napoli a causa delle perplessità di Giuntoli e De Laurentiis. Tutto quello che è accaduto durante il possibile affare James non ha comunque freddato i rapporti tra Napoli e Real Madrid che anzi, potrebbero trovarsi a discutere in futuro per il possibile arrivo di Jovic in azzurro.