Il Covid-19 annullerà la Serie A? Club possono tagliare gli stipendi

La pandemia del Corona Virus minaccia la fine della Serie A. Il campionato potrebbe essere sospeso e i club potrebbero allora decidere di tagliare gli stipendi.

SERIE A SOSPESA?

A riportare di questa ipotesi è il portale Calcio e Finanza, da sempre molto attendibile per quanto concerne la parte finanziaria del mondo del pallone. Dicevamo il portale al momento scrive di come nessun club abbia ancora ufficialmente parlato di sospensione del campionato. Qualche società ha però contatto i propri legali per capire come muoversi in caso venisse deciso di attuare questa possibilità.

In caso di sospensione definitiva del campionato si aprirà un tavolo di discussione tra club e AIC per decidere il destino degli stipendi dei calciatori. Il tutto dipende a chi la normativa giuslavoristica darà ragione. Infatti in caso la dottrine normativa debba dare ragione ai club su i propri lavoratori dipendenti le stesse società sarebbero in un ruolo di forza rispetto ai propri tesserati.