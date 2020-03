Ibrahimovic-Napoli, il retroscena della Gazzetta: voleva l’azzurro non solo per Ancelotti

Ibrahimovic-Napoli, il retroscena della Gazzetta.

Il Napoli e Ibrahimovic si sono amati da lontano, senza mai avvicinarsi realmente, proprio come due rette parallele. La volontà del calciatore c’era, ma poi è sfumata una volta approdato al Milan. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del desiderio dello svedese per l’azzurro, non legato solamente alla figura di Ancelotti in panchina.

A Ibrahimovic l’idea di giocare nel Napoli che ancora venera Maradona gli sarebbe piaciuta eccome, ma la proposta è sfumata.