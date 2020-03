FOTO – Allenamento in casa anche per Demme! Il centrocampista si tiene in forma in compagnia del suo cane

Demme si allena in casa con il suo cane

Dopo Dries Mertens, anche Diego Demme ha deciso di continuare gli allenamenti da solo nella sua dimora. Il centrocampista ha postato nelle sue storie Instagram una foto in cui si allena in compagnia del suo cane.

Il giocatore del Napoli ha preferito farlo in compagnia rispetto all’attaccante belga che si è affidato invece ad una bottiglia di vino, utilizzata come peso (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ALLENAMENTO DI MERTENS).

LA FOTO DI DEMME: